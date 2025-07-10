شكرا لقرائتكم خبر عن المعمل المركزى للحشائش يدرب طلاب الأزهر على أعمال المكافحة والان مع تفاصيل الخبر

نظم المعمل المركزي لـ بحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، برامج تدريبية لـ 31 طالبًا من كلية الزراعة بجامعة الأزهر، في إطار توجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف جهود مكافحة الحشائش وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

قالت الدكتورة عزة السيد خفاجي، مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، أن الهدف من هذه البرامج هو إعداد خريجين متميزين ومؤهلين لسوق العمل، ولديهم معرفة دقيقة بأساليب المكافحة المتكاملة للحشائش في المحاصيل المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على بذور الحشائش، وأضافت أن هذا التدريب يساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

شمل برنامج التدريب عدة محاور هامة، منها التعريف بالمعمل المركزي لبحوث الحشائش، تاريخ نشأته، أقسامه المختلفة، رؤيته، وأهدافه في مكافحة الحشائش والنهوض بإنتاجية المحاصيل، ودوره في تقييم فعالية مبيدات الحشائش وحماية البلاد من دخول الحشائش الغريبة والغازية.

كما تم التعريف الطلاب بأنواع الحشائش، تقسيماتها، والخسائر التي تسببها للمحاصيل المختلفة، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على نموها وانتشارها، و كيفية فحص بذور الحشائش في الشحنات النباتية، وعرض عينات لبذور الحشائش الموجودة في مصر وتلك الواردة مع الشحنات النباتية، و تزويد الطلاب بالعديد من النشرات المتخصصة للتعرف على الحشائش وطرق مكافحتها.

وأكدت خفاجي على أهمية هذا التدريب في تزويد الطلاب بالمعلومات العلمية والبحثية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل وتعزيز قدرتهم على المساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي.