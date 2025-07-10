شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل سفينة حاويات طولها 366 مترا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، منها سفينة الحاويات العملاقة ( YM WELCOME ) التابعة للخط الملاحي العالمي ( Yang Ming ) و التي ترفع علم هونج كونج و القادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 م وعرضها 51 م و يصل غاطسها الى 15.50 م .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية محطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15737 طن تشمل : 4276 طن كلينكر و 2910 طن أسمنت معبأ و 2450 طن مولاس و 5052 طن ملح و 1049 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19921 طن تشمل : 10260 طن ذرة و 2058 طن خشب زان و 4002 طن حديد و 2711 طن ابلاكاش و 3271 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 890 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 306 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 197 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 121 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 94006 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 35260 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2536 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5210 حركة .

ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، منها سفينة الحاويات العملاقة ( YM WELCOME ) التابعة للخط الملاحي العالمي ( Yang Ming ) و التي ترفع علم هونج كونج و القادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 م وعرضها 51 م و يصل غاطسها الى 15.50 م .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية محطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير .