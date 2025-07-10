شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل سفينة حاويات طولها 366 مترا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالخميس، 10 يوليو 2025 12:39 م
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، منها سفينة الحاويات العملاقة ( YM WELCOME ) التابعة للخط الملاحي العالمي ( Yang Ming ) و التي ترفع علم هونج كونج و القادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 م وعرضها 51 م و يصل غاطسها الى 15.50 م .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية محطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15737 طن تشمل : 4276 طن كلينكر و 2910 طن أسمنت معبأ و 2450 طن مولاس و 5052 طن ملح و 1049 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19921 طن تشمل : 10260 طن ذرة و 2058 طن خشب زان و 4002 طن حديد و 2711 طن ابلاكاش و 3271 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 890 طن .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 306 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 197 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 121 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 94006 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 35260 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2536 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5210 حركة .
ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، منها سفينة الحاويات العملاقة ( YM WELCOME ) التابعة للخط الملاحي العالمي ( Yang Ming ) و التي ترفع علم هونج كونج و القادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 م وعرضها 51 م و يصل غاطسها الى 15.50 م .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية محطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير .
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