شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للعمل بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للعمل بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك من بين العاملين بالديوان العام والمديريات الإقليمية، في التخصصات التالية:

(المالى – الإدارى – الهندسى – القانونى – الدعوى).

وذلك وفقًا للشروط التالية:1. ألا يزيد سن المتقدم عن 45 عامًا.2. أن يكون من شاغلي الدرجة الأولى أو الثانية.3. أن يكون تقرير الكفاية عن آخر ثلاثة أعوام بمرتبة "ممتاز".4. ألا يكون محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.5. إجادة استخدام الحاسب الآلي.6. إرفاق بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من المديرية التابع لها المتقدم.يُتاح التقديم لمدة 20 يومًا من تاريخ الإعلان، من خلال الرابط التالي:رابط التقديم: من هنا