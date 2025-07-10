شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة بالجيزة: امتحان الرياضيات التطبيقية فى مستوى الطالب المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

رسم امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، الفرحة على وجوه طلاب شعبة علمي رياضيات بالثانوية العامة في محافظة الجيزة، وذلك آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي 2024-2025.

وأوضح طلاب مدرسة الأورمان التابعة لإدارة الدقي التعليمية أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وتتضمن بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير وتركيز في جزء الاختيار من متعدد، مؤكدين أن أغلب الأسئلة جاءت مباشرة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، تضمن 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ولفتت إلى أن الأسئلة تم بنائها لتشمل المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا، بحيث تضمن 70% من الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا 30%، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفة الفنية وتفرز مستويات الطلاب المختلفة.