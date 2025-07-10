شكرا لقرائتكم خبر عن بالورود والبالونات.. الأمهات يحتفلن بخروج أبنائهن من آخر امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

تحول محيط مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة بالدقي، صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025، إلى ساحة، حيث اصطفت الأمهات والأخوات أمام بوابات اللجان يحملن الورود والبالونات الملونة، احتفالًا بخروج أبنائهن من آخر امتحانات الثانوية العامة.

لم تكن لحظة انتظار تقليدية؛ بل امتزجت فيها مشاعر الانتصار والدموع والبهجة، بعد سنة كامل من القلق والسهر والدعاء، حيث ينهى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الإحصاء، وطلاب علمي علوم مادة الأحياء، بينما اختتم طلاب علمي رياضة مشوارهم مع مادة الرياضيات التطبيقية.

وبانتهاء امتحانات اليوم، ينتهي الطلاب رسميًا مسيرة الثانوية العامة 2025، بعد أن أدى الطلاب الامتحانات على مدار شهر كامل في مواد مضافة للمجموع ومواد غير مضافة، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة.



احتفال الاهالي والطلاب ب اخر ايام الامتحانات



احتفال الاهالي



الطلاب



احتفال الطلاب بنهاية امتحانات الثانوية



احتفال الطلاب بنهاية الامتحانات



احتفالات



احتفالات وزغاريط



شماريخ



اخر يوم في ماراثون الثانوية العامة



اخر يوم في ماراثون الثانوية العامة



استقبال الاهالي بالورود للابناء



استقبال الاهالي



استقبال الاهالي



دموع الام مع ابنتها



سيلفي اخر يوم امتحان



فرحة الاهالي والابناء بنهاية الامتحانات



فرحة نهاية ماراثون الثانوية العامة



فرحة نهاية ماراثون الثانوية العامة



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامة

فرحة وشماريخ



فرحة وشماريخ



فرحة وشماريخ



فرحة وشماريخ مع نهاية ماراثون الثانوية العامة



ورد واحضان



احضان مع اخر امتحانات للثانوية