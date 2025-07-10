شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية سعيدة.. فرحة طلاب علمى رياضة بالثانوية العامة لسهولة الرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

أبدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى رياضة فرحتهم بسبب سهولة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، حيث أكد طلاب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنات على أن الأسئلة جاءت مباشرة وفى مستوى الطالب المتوسط، موضحين أن هناك صعوبة فى الأسئلة المقالية لكن باق الامتحان سهل.

وأكد أحد الطلاب أن الامتحان كان "في المتناول وواضح"، وتنوعت أسئلته بين المستويات السهلة والمتوسطة، بينما قالت إحدى الطالبات: "الحمد لله.. الامتحان كان سهل، وخارجين من المادة مبسوطين".

وعن انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025، عبر الطلاب عن فرحتهم بسبب انتهاء الاختبارات، موضحين أن العام كان طويلا بدأ منذ يوليو 2024، وشهدت ليالى الثانوية العامة سهر وتعب ومراجعات، حيث عبرت مريم عن فرحتها قائلة: كفارة عاوزه ازعرط، كما وجهت رسالة شكر لأسرتها بسبب دعمها لها بشكل متواصل .

وأدى طلاب علمي رياضة اليوم امتحان الرياضيات التطبيقية في آخر محطات ماراثون الثانوية العامة 2025، بينما يستمر زملاؤهم في الشعبة الأدبية امتحان مادة الإحصاء، وفي علمي علوم مادة الأحياء.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكدت أن امتحان الرياضيات التطبيقية يتضمن 20 سؤالًا (2 مقالي و18 اختيار من متعدد)، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 30 درجة.



الاحضان بعد نهاية الامتحان



الفرحة على وجوه الطالبات



امتحان مادة الرياضيات للثانوية العامة



انتهاء امتحان الرياضيات



خروج الطلبة من لجان الامتحان