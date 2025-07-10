شكرا لقرائتكم خبر عن قراءة مبسطة فى قانون الإيجارات القديمة بعد التعديلات.. إجابات للمستأجرين والملاك والان مع تفاصيل الخبر

بعد سنوات من الجدل والتأجيل، أقر مجلس النواب بشكل نهائي تعديلات قانون الإيجارات القديمة، في محاولة لتنظيم العلاقة المتوترة بين المالك والمستأجر، وحل واحدة من أعقد القضايا العقارية والاجتماعية، وفي هذا التقرير، نقدم لك قرأة مبسطة لأهم ما جاء في القانون، ونرد على أبرز الأسئلة التي تشغل المستأجرين والملاك.

1. من يشمله القانون الجديد؟

يسري القانون على:

• الوحدات المؤجرة للسكن.

• الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن (كالمحلات) إذا كان المستأجر شخصًا طبيعيًا.

بشرط أن تكون هذه العقود مبرمة بموجب القانونين:

• رقم 49 لسنة 1977

• رقم 136 لسنة 1981

ولا ينطبق على العقود التي أُبرمت بعد عام 1996 أو الخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996 (القانون الجديد).



2. متى تنتهي العقود القديمة؟

• الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تطبيق القانون.

• الوحدات غير السكنية (تجارية/إدارية): بعد 5 سنوات.

ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.

3. كيف تُحسب القيمة الإيجارية؟

تشكل كل محافظة لجان لتقسيم المناطق إلى:

• متميزة

• متوسطة

• اقتصادية

وذلك بناءً على الموقع، والخدمات، والمرافق، وأسعار العقارات. وتنجز عملها خلال 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة).

4. ما هي القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية؟

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، وأقل حد 1000 جنيه شهريًا.

• المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

• الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.

ولحين انتهاء عمل اللجان، يُدفع مبلغ ثابت 250 جنيهًا شهريًا، على أن تُسدد الفروق لاحقًا بالتقسيط.

5. ما هي الزيادة للوحدات غير السكنية؟

• 5 أضعاف القيمة الحالية.

• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لجميع الوحدات (سكنية وغير سكنية).

6. متى يُطرد المستأجر فورًا؟

بحسب المادة 7:

• إذا ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب.

• إذا امتلك وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط.

في هاتين الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للطرد الفوري دون انتظار دعوى قضائية.

7. هل يمكن للمستأجر الحصول على وحدة بديلة؟

نعم. المادة 8 تعطي المستأجر أو من يمتد له العقد أولوية في الحصول على وحدة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط:

• إخلاء الوحدة القديمة وتقديم إقرار رسمي بذلك.

• التقدم بطلب حسب الشروط التي ستصدر لاحقًا من مجلس الوزراء.

8. متى تُلغى قوانين الإيجار القديمة نهائيًا؟

بعد مرور 7 سنوات على تطبيق القانون، تُلغى تمامًا القوانين:

• 49 لسنة 1977

• 136 لسنة 1981

• 6 لسنة 1997

وأي نص قانوني آخر يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

9. متى يبدأ تنفيذ القانون؟

من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

10. هل تؤثر التعديلات على عقود ما بعد 1996؟

لا. العقود المحررة بعد 1996 (الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996)، سواء كانت محددة المدة أو “عقود 59 سنة”، لا يشملها القانون الجديد.

خلاصة مهمة:

القانون لا يهدف لطرد جماعي، بل لتنظيم العلاقة وحسم الملفات العالقة. المستأجر سيظل له حماية قانونية، والمالك يحصل أخيرًا على عائد عادل.