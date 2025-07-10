شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسالة مهمة حول استخدام المبيدات الحشرية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن المبيدات الآمنة تحمى من الأمراض المعدية ويمكن استخدام المبيدات الحشرية الآمنة للتخلص من البعوض الذي تزداد كثافته في فصل الصيف ويعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارا.