شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسالة مهمة حول استخدام المبيدات الحشرية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 10 يوليو 2025 11:47 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن المبيدات الآمنة تحمى من الأمراض المعدية ويمكن استخدام المبيدات الحشرية الآمنة للتخلص من البعوض الذي تزداد كثافته في فصل الصيف ويعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارا.
وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الوقاية من لدغات البعوض والتى تتضمن :-
1 . استعمال سلك ضيق النسيج على النوافذ.
3. ارتداء الملابس طويلة الأكمام.
4. استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية طاردة الناموس.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: تزداد كثافة البعوض في فصل الصيف ويعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارًا
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