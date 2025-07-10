شكرا لقرائتكم خبر عن "بدر محرم" يزيّن السماء اليوم فى مشهد بديع والفرصة مثالية لرصد تفاصيل سطحه والان مع تفاصيل الخبر

يرصد بسماء الوطن العربي القمر في طور البدر يوم الخميس 10 يوليو 2025 حيث سيكون مضاءً بنسبة 99.8٪ بنور الشمس ومشاهداً طوال الليل وهو أول قمر بدر في فصل الصيف الفلكي في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن القمر سيشرف من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس ويبدو بحجم ظاهري أكبر عندما يكون قريباً من الأفق مع لون محمر مائل للبرتقالي بفعل تشتت الضوء في الغلاف الجوي.

سيسلك القمر في السماء الليلية مساراً شبيهاً بمسار شمس يناير عبر السماء نهاراً ما يعني أنه سيكون منخفضاً في الأفق الجنوبي ولهذا السبب لن يكون مرئياً من المناطق القطبية الشمالية، لأن بدر يوليو – كما شمس يناير – يكون موقعه بعيداً جداً جنوباً على قبة السماء فلا يظهر من خطوط العرض الشمالية العالية.

سيصل القمر إلى أعلى نقطة له في السماء قرابة منتصف الليل، مائلًا نحو الجنوب ويغرب مع شروق شمس الجمعة عند الأفق الجنوبي الغربي.

وعلى الرغم من أن القمر يبدو بدرًا طوال الليل إلا أن التعريف العلمي الدقيق لطور البدر يطلق فقط عند اللحظة التي يكون فيها القمر 180 درجة مقابلاً للشمس ويحدث ذلك عند الساعة 11:36 مساءً بتوقيت مكة (08:36 مساءً بتوقيت جرينتش)،حيث يكون قد أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر القمري.

هذا الوقت يعد مثالياً لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر باستخدام المناظير أو التلسكوبات الصغيرة بخلاف بقية التضاريس التي تظهر مسطحة نسبياً نتيجة لوقوع سطح القمر بالكامل في ضوء الشمس. تعرف الفوهات المشعة بأنها مناطق ناتجة عن اصطدامات نيزكية حديثة نسبياً تتناثر منها رواسب لامعة تمتد لمئات الكيلومترات من مركز الفوهة ومن أبرزها فوهة "تيخو" التي تعد أكثرها إشعاعاً ولمعاناً.

خلال الليالي المقبلة سيبدأ القمر في الشروق متاخراً بنحو ساعة كل يوم وسيظهر بعد بضعة أيام فقط في سماء الفجر والصباح الباكر إلى أن يصل إلى طور التربيع الأخير بعد نحو أسبوع من البدر المكتمل.



