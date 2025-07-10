شكرا لقرائتكم خبر عن بتيشرتات عليها صور الطفولة.. طالبات الثانوية العامة بالجيزة يحتفلن بانتهاء امتحانات العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

فى مشهد ملفت، ظهرت عدد من طالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة وهن يرتدين تيشرتات موحدة اللون والتصميم، وذلك آخر أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

وحرصت الطالبات على ارتداء تيشرت بتصميم مبهج ومميز، يحمل صورهن في مرحلة الطفولة ويعبر عن سعادتهن لانتهاء امتحانات آخر العام، وذلك بعد فترة طويلة من الدراسة والاجتهاد للحصول على درجات التفوق والنجاح.

وحرص أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، على التواجد مبكرًا في محيط المدارس لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لأبنائهم وتخفيف حدة التوتر، قبل أداء آخر امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

وفضّلت الأمهات الانتظار في محيط المدارس حتى انتهاء الامتحان، وهن يرددن الدعوات لأبنائهم ويقرأن القرآن الكريم وسط حالة من التوتر والقلق، في انتظار خروج أبنائهن من اللجان للاطمئنان عليهم وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم.

ووصل قطار امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 إلى محطته الأخيرة، حيث يؤدى الطلاب، اليوم الخميس، امتحان الدور الأول في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان مادة الرياضيات (التطبيقية) لشعبة الرياضيات التطبيقية.



احتفال-بانتهاء-امتحانات-العام-الدراسى



ارتداء-تيشرت-بتصميم-مبهج-ومميز



ارتداء-تيشرت-بتصميم-مبهج-ومميز،-يحمل-صورهن-في-مرحلة-الطفولة



بتيشرتات-عليها-صور-الطفولة



تيشرتات-موحدة-اللون-والتصميم



طالبات-الثانوية-العامة-بالجيزة-يحتفلن-بانتهاء-امتحانات-العام-الدراسى



طلاب-الثانوية-العامة



