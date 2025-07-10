شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر فرصة للتقديم على وظائف فى الإمارات براتب 24 ألف جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العمل، اليوم، الخميس، من تلقى طلبات التقديم على 178 فرصة عمل في واحدة من كبرى شركات المقاولات، براتب شهري يصل إلى 1800 درهم إماراتي، أي ما يعادل حوالي 24 ألف جنيه مصري.

وتتوزع الـ وظائف المعلنة بواقع:

- 92 وظيفة حداد تسليح بناء.

- 86 وظيفة نجار مسلح.

ويتم التقديم على تلك الوظائف من خلال الرابط:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index

* مميزات تلك الوظائف:

- السكن

- المواصلات

- مصاريف الاستقدام بالكامل



وأوضحت الوزارة، أن شروط التقديم تشمل أن يتراوح سن المتقدم ما بين 25 إلى 40 عاما، داعية الشباب المؤهلين في هذه المهن إلى انتهاز الفرصة والتسجيل في الموعد المحدد.