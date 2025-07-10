شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعدل الفترات الدراسية لمادة الدين و70% درجة النجاح فى المادة والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه بشأن مادة التربية الدينية فقد تم تعديل عدد فترات الدراسة من فترة ونصف إلى فترتين للصفوف الثلاثة الاولى ، ومن فترة واحدة إلى فترتين للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ، ومن فترة إلى فترة ونصف للصفوف الاول والثاني الاعدادي

- يكون النجاح بمادة التربية الدينية بإجتياز 70% من مجموع المادة للفصلين الدراسيين

- المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الثلاثة الاولى هي اللغة العربية والرياضيات واللغة الانجليزية

- المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي هي اللغة العربية والرياضيات واللغة الانجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية

- تعديل عدد الفترات الخاصة بمادة اكتشف من 3 فترات الى فترة ونصف للصفين الاول والثاني الابتدائي وفترة واحدة للصف الثالث الابتدائي وهو نشاط يقوم بتدريسه يقوم بتدريسه اي من معلمي المواد المختلفة طبقا لظروف كل مدرسة ورؤية مدير المدرسة

- مادة تكنولوجيا المعلومات تكون مدتها نصف فترة وهي مادة نشاط وكذلك مادة المهارات المهنية تكون مدتها نصف فترة ولا تضاف للمجموع ، وكذلك تعدل مادة التربية الفنية من فترة إلى نصف فترة بالصفين الاول والثاني الاعدادي

- يتم تقسيم تلاميذ الفصل بين نشاطي التربية الموسيقية والمهارات المهنية.

