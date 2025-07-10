جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم المؤتمر السنوي للتعليم التكنولوجي ACTE 2025

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القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية فعاليات المؤتمر السنوي للتعليم التكنولوجي (ACTE 2025) تحت شعار: "تعزيز التعليم التكنولوجي من أجل عالم رقمي، مهارات الشباب، التوظيف والتنمية المستدامة"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، والدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي على الجامعة، والدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية، والدكتور حلمي الزغبي وكيل الكلية، بالتعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية (BTU)، وبرعاية الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA ووزارة التعليم الكورية، وبمشاركة لفيف من قيادات التعليم التكنولوجي في مصر، وخبراء من الجامعات الكورية، وممثلي قطاعات الصناعة والتدريب، وبحضور الدكتور أحمد الجيوشى أمين عام المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجيه وحضور القنصل الكورى.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية على سعي الجامعة لتكون منصة لتلاقي العقول والخبرات من الشرق والغرب من أجل مستقبل تعليمي أكثر ابتكارًا وارتباطًا باحتياجات العصر وسوق العمل، مضيفاً أن دعم التعليم التكنولوجي وتطويره يعد من أولوياتنا الاستراتيجية، لما له من دور مباشر في إعداد جيل قادر على المنافسة والإبداع والإنتاج، ليمثل نموذجًا مثاليًا للتكامل بين التعليم وسوق العمل والتنمية المستدامة.

افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي على الجامعة، والذي رحّب بالحضور الكريم من ممثلي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ورؤساء وعمداء الجامعات التكنولوجية، والشركاء الكوريين، وخبراء الصناعة، مشيرًا إلى أهمية هذه الفعاليات في تطوير التعليم التكنولوجي وربط مخرجاته باحتياجات التنمية.

وأكد في كلمته أن جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، بما تمتلكه من إمكانات أكاديمية وبحثية، تؤمن بأهمية مثل هذه اللقاءات العلمية التي تجمع بين الخبراء من مختلف المؤسسات لتحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم التقني.

وأفاد الدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية على أن الكلية التكنولوجية تسعى إلى إعداد خريجين مؤهلين يجمعون بين المعرفة النظرية والمهارات العملية، وقادرين على التكيف مع متغيرات سوق العمل، من خلال برامج تدريبية تطبيقية داخل الكلية وفي المصانع والشركات الشريكة، مضيفاً أن التحول الرقمي المتسارع يستدعي منا جميعاً بناء منظومة تعليم تكنولوجي مرنة وفعالة، تكون فيها الكليات والجامعات التكنولوجية محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تضمن المؤتمر محاضرات علمية ألقاها نخبة من الأساتذة حول:

-التمايز بين التعليم الأكاديمي والتطبيقي٠

-تطوير المناهج بالشراكة مع الصناعة٠

-نظم ضمان الجودة في التعليم التكنولوجي٠

- عرض مشاريع التعاون المشترك بين HITU و BTU بإشراف جامعة KOREATECH

واختتمت الفعاليات بجلسة ختامية وتبادل الشكر بين الجانبين المصري والكوري، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون في مجالات تبادل المعرفة، وتطوير المناهج، وتوفير فرص التدريب العملي، بما يعزز من جاهزية الخريجين لمتطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق العمل المحلي والدولي.