شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يلتقي نائب الأمين العام للأونكتاد لبحث التعاون في الأمن الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام للأونكتاد، بمقر الأمم المتحدة بجنيف في إطار مشاركة مصر في أعمال الدورة التاسعة عشر لـ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)،

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جانب من اللقاء

شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون الممكنة بين وزارة التموين والأونكتاد في عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها دعم تطوير سلاسل الإمداد الغذائي في مصر، وتعزيز قدرات الدولة في إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، فضلًا عن بحث فرص إدراج مصر في المبادرات الأممية المعنية بالغذاء المستدام والتجارة العادلة.

وأكد الوزير أن مصر، تولي أهمية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية، مشيرًا إلى الدور المركزي الذي تضطلع به وزارة التموين في هذا المجال من خلال إدارة منظومة الدعم، وتوسيع الطاقات التخزينية، وتطوير البنية التحتية للتوزيع.



الدكتور شريف فاروق، وزير التموين

من جانبه، أعرب مورينو عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب المصري، مشيدًا بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في تحسين منظومة الإمداد الغذائي، ومؤكدًا أن الأونكتاد مستعدة لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة في مجالات التجارة والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الوزارة لتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وتبادل أفضل الممارسات الدولية لدعم السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي.



