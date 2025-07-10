شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 48 سائقا بتهمة تعاطى المخدرات على الطريق الإقليمي والان مع تفاصيل الخبر

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (109438) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (3793) سائق تبين إيجابية عدد (515) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (1241) مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الإتجاه - تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص عدد (465) سائق تبين إيجابية عدد (48) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط عدد (35) محكوم عليه بإجمالى (65) حكم، كما تم التحفظ على عدد (19) مركبة لمخالفتها قوانين المرور، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



