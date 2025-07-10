شكرا لقرائتكم خبر عن فوضى فى مطارات أوروبا: فرنسا وإسبانيا تشهدان تأخيرات بسبب نقص العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المطارات الأوروبية، لا سيما في فرنسا وإسبانيا، تأخيرات كبيرة في حركة الطيران خلال موسم العطلات الصيفية، حيث تسبب نقص في العاملين في تفاقم الوضع. تمثل هذه الأزمة تحديًا مزدوجًا للمسافرين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة طوابير طويلة وفقدان لرحلاتهم الجوية، بسبب موجات الحر.



فوضى فى المطارات الاوروربية



ووفقا لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية فقد عاش المسافرون فى مطار أدولفو سواريز مدريد ، لحظات من الفوضى الشديدة مع طوابير طويلة وإلغاء العديد من الرحلات تم فقدها بسبب مشاكل فى تطبيقات الشرطة الوطنية ، التي تستخدم فى مراقبة جوازات السفر ، حيث أفادت المصادر الأمنية أن هذا العطل أثر على آلية التحكم فى الجوازات ، مما أدى إلى توقفها مؤقتا.



مطارات اوروبا



ووفقا للشرطة الإسبانية، نقص عدد العاملين في المطار في ساعات الذروة، حيث كانت ، تعمل فقط 8 ضباط ، في فترة كانت تحتاج إلى المزيد من الموظفين، مما زاد من الفوضى، ورغم أن وزارة الداخلية نفت هذه التقارير، مؤكدة أن هناك 16 كابينة تفتيش تعمل، حيث كان هناك أكثر من 30 ضابطًا على الأرض ، ولكن المشكلة كانت واضحة، إذ استمرت التأخيرات لعدة ساعات، مما أدى إلى استدعاء ، الحرس المدني لتهدئة الأجواء وتجنب وقوع حوادث أكبر.

إضراب المراقبين الجويين في فرنسافي فرنسا، شهدت المطارات الرئيسية في باريس تأثيرات إضراب المراقبين الجويين الذي بدأ يوم الخميس، حيث تم إلغاء جزء من الرحلات الجوية ، ويستمر الإضراب لمدة يومين، وكان قد دُعي إليه اتحادان للمراقبين الجويين احتجاجًا على نقص عدد العاملين وعدم تحديث المعدات الفنية التي يستخدمونها.



هذا الإضراب أثر بشكل خاص على الرحلات العابرة للأجواء الفرنسية (أي التي تمر عبر الأجواء الفرنسية ولكن لا تهبط في البلاد)، حيث اضطرت بعض الرحلات إلى تغيير مسارها، ما تسبب في تأخيرات إضافية، في المطارات الفرنسية مثل ، شارل ديجول وأورلي، تم إلغاء ما يصل إلى 25% من الرحلات يوم الخميس، بينما من المتوقع أن تتزايد النسبة في الأيام المقبلة.

كما أثر الوضع في مطار نيس (ثالث أكبر مطار في فرنسا)، حيث تم إلغاء نصف الرحلات، وكذلك في مطار باستيا وكالفا في جزيرة كورسيكا ، نتيجة لنقص العاملين بسبب الإضراب.

فيما يتعلق بمطار "باريس شارل ديجول"، أعلنت المديرية العامة للطيران المدني (DGAC) أنه سيتم الإعلان عن عدد الرحلات الملغاة في الأيام المقبلة، حيث يتم اتخاذ قرار بشأن الرحلات التي ستتعرض للإلغاء في أعقاب الإضراب الكبير في القطاع الجوى.



في إسبانيا، جمعية شركات الطيران طالبت الحكومة بتوفير عدد كافٍ من الموظفين في "مطار مدريد-باراخاس لتجنب المزيد من الفوضى، خاصة في ظل انطلاق موسم العطلات الصيفية، وقد أُشير إلى أن هذا الوضع كان سيئًا للغاية في مطار العاصمة الإسبانية، حيث استغرقت عمليات التحقق من جوازات السفر وقتًا طويلًا جدًا.



تُظهر هذه الأحداث أن نقص العاملين في القطاع الجوي والإضرابات العمالية قد أصبحت من التحديات الرئيسية التي تواجه مطارات أوروبا في هذه الفترة من العام، مما يعطل السفر ويسبب توترًا بين المسافرين.