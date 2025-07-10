شكرا لقرائتكم خبر عن رغم مرور عامين على تغيير الاسم.. "القوى العاملة" الأكثر بحثا للوصول لوزارة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من مرور نحو عامين على تغيير اسم وزارة القوى العاملة، إلى وزارة العمل، إلا أن اسم الوزارة القديم "القوى العاملة" مازال يتصدر محركات البحث، التي تعكس كثرة استخدامه من قبل المواطنين للوصول إلى خدمات الوزارة.

ويأتي تغيير اسم وزارة القوى العاملة، إلى وزارة العمل، تنفيذا للقرار رقم 2103 لسنة 2023، الذى تضمن استبدال اسم الوزارة أينما ورد في اللوائح والقرارات، وتعدل مسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد "وزارة العمل".

ويعد قرار تغيير اسم الوزارة ليس الأول منذ إنشائها 1961، حيث سميت فى ذلك الوقت بوزارة العمل، وبدأت الوزارة فى الأساس عملها بناءا على قرار رئيس الوزراء فى نوفمبر 1930 بإنشاء مكتب عمل ملحق بإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية، ثم تم ضمه إلى وزارة التجارة والصناعة عام 1935 ثم تحويله إلى مصلحة تابعة لها عام 1936، وأصبحت مصلحة العمل إحدى مصالح وزارة الشئون الاجتماعية عام 1939 عند إنشاء الوزارة.

ثم حلت محلها الإدارة العامة للعمل عام 1954، ثم تم تعديلها إلى وزارة العمل عام 1955 ثم أنشئت وزارة العمل عام 1961، تبع ذلك قرارا بتغيير الاسم إلى وزارة القوى العاملة والهجرة فى 1996، حتى تم فصل الهجرة عن الوزارة واستمرت كوزارة القوى العاملة حتى 30 مايو 2023، وبدأ العمل باسم وزارة العمل من الأول من يونيه 2023.