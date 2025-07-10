شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات قانونية ضد منشأة لتقطيع الرخام بأسوان لمخالفتها اشتراطات السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة العمل، اليوم الخميس، تقريرا خاصا بأنشطة مديريات العمل فى المحافظات، متضمنا ما يلى:

1-زيارة تفقدية لمصنع بالقنطرة غرب لتعزيز التدريب والتشغيل لشباب الإسماعيلية



نفذت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية تفقدية لمصنع صناعة حقائب السفر بمدينة القنطرة غرب، في إطار مبادرة "التدريب من أجل التشغيل"، التي تهدف إلى توفير فرص للتدريب العملي والتشغيل المباشر للشباب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، ضمن خطة المديرية لتعزيز علاقات العمل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة داخل المنشآت الإنتاجية.

وشهدت الجولة متابعة أوضاع العاملين، والتأكيد على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب مناقشة بروتوكول التعاون المشترك لتدريب طلاب التعليم الفني داخل بيئة إنتاجية حقيقية.

وأكد حسن رداد مدير المديرية أن هذه الجولة تأتي في إطار خطة شاملة لدعم ملف العمالة وتحقيق الاستقرار المهني، مشددًا على أهمية تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة تحقق التوازن بين الإنتاجية والعدالة الاجتماعية.



2-إجراءات قانونية ضد منشأة لتقطيع الرخام والجرانيت بأسوان لمخالفتها اشتراطات السلامة

نفذت مديرية العمل بمحافظة أسوان حملة تفتيشية من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية، استهدفت مصنعًا لتقطيع الرخام والجرانيت، حيث تبين مخالفته لاشتراطات الترخيص، وافتقاده لوسائل وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنشأة، لمخالفتها الضوابط المعتمدة.

وأكد محمود عيسى، وكيل مديرية العمل بأسوان، أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية على المنشآت، والتأكد من الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن حماية العاملين والمنشآت من مختلف الأخطار.



3- اجتماع تنسيقي بوحدة مكافحة عمل الأطفال بمديرية العمل بالمنيا لعرض الإنجازات والتوصيات

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ثاني اجتماع لوحدة مكافحة عمل الأطفال والحد من أسوأ أشكاله، وذلك بمقر الديوان العام للمديرية، بحضور ممثلي الجهات المعنية، حيث جاء الاجتماع تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ومديرية التربية والتعليم، وعدد من إدارات المديرية المختصة، وممثل إعلامي من هيئة الإذاعة.

وحضر الاجتماع محمد صلاح وكيل المديرية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض إنجازات كل جهة على حدة، ومناقشة أهم التحديات، وانتهى الاجتماع بطرح عدد من المقترحات والتوصيات اللازمة لتعزيز التنسيق بين الجهات، ومواصلة الجهود للحد من عمل الأطفال ومكافحة أسوأ أشكاله، دعمًا لحقوق الطفل وتماشيًا مع السياسات الوطنية في هذا المجال.



4-ندوة توعوية بالغربية حول قانون العمل الجديد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية ندوة توعوية بالتعاون مع أحد الشركات فرع الغربية، تحت إشراف أحمد القللي مدير المديرية، وذلك في إطار نشر الوعي بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وتعزيز بيئة العمل.

شارك في الندوة عدد من مديري الموارد البشرية بفروع الشركة، إلى جانب مسؤولي المديرية، حيث تضمنت الندوة شرحًا مفصلًا لبنود القانون الجديد، مع مقارنة بالقانون رقم 12 لسنة 2003، واستعراض أوجه الحماية القانونية المقررة لطرفي العلاقة العمالية، مما ساهم في فتح باب الحوار المثمر وتبادل الرؤى حول سبل تهيئة بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.



5-لقاءات متتالية لتعيين ذوي الهمم وتوفير فرص عمل لائقة بالقطاع الخاص في الشرقية

استقبل أحمد عبدالهادي، مدير مديرية العمل بالشرقية، عددًا من راغبي العمل من ذوي الهمم على مدار عدة أيام متتالية، بمقر مكتبه بالديوان العام، وذلك لمتابعة إجراءات تعيينهم في منشآت القطاع الخاص، في إطار جهود المديرية لحصر واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والحرص على توفير فرص عمل مناسبة تتوافق مع نوع ودرجة الإعاقة لكل فرد.

وقد حضر اللقاءات ممثلون عن الجمعيات الأهلية وعدد من الشركاء المجتمعيين، من بينهم الدكتورة مرفت نجم، رئيس مجلس إدارة جمعية النجم الساطع بمدينة ههيا، و محمد زكي، ممثل حزب الوفد، إلى جانب بعض من تم تعيينهم بالفعل لمتابعة أوضاعهم والتأكد من اندماجهم في بيئة العمل الجديدة.

وأكد مدير المديرية أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، في إطار مبادرة "قادرون باختلاف"، والتي تهدف إلى دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم، كما شدد على أن المديرية تبذل جهودا يومية لضمان استيفاء المنشآت لنسبة الـ5%، وتذليل العقبات التي قد تواجه طالبي العمل من ذوي الهمم، وذلك من خلال التنسيق مع القطاع الخاص، بما يحقق أهداف الوزارة في التشغيل، ويعزز من فرص التمكين الاقتصادي لتلك الفئة الهامة من أبناء الوطن.



6-إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة المهنية بجامعة الزقازيق

نظمت مديرية العمل بالشرقية بالتعاون مع جامعة الزقازيق، فعاليات اليوم الأول من سلسلة ندوات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالجهاز الإداري والخدمات المعاونة بقطاع التعليم العالي، ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها وزارة العمل في أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار استعداد الوزارة لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية" واعتماد الملف الوطني، حيث شهدت الفعاليات افتتاح الندوة بكلية التكنولوجيا والتنمية، بحضور أحمد عبدالهادي مدير مديرية العمل، وجيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق، وأحمد رميح عميد الكلية، وعدد من ممثلي الجامعة وقيادات المديرية، بمشاركة 80 من العاملين ومسؤولي السلامة والصحة المهنية.

وقال مدير المديرية إن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من إصابات العمل، وذلك في إطار التعاون بين المديرية وقطاع خدمة المجتمع بجامعة الزقازيق، وتستمر على مدار شهرين في 19 كلية، كما أكد أن السلامة المهنية جزء أصيل من رؤية الدولة لتحقيق بيئة عمل آمنة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بدور الجامعة في دعم المبادرة، وموجهًا التحية لكل المشاركين في إنجاح الفعاليات، كما دعا إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث العمل بالمنوفية.



7-برنامج تدريبي لتأهيل الشابات في مجال الحياكة بقرى القليوبية ضمن "حياة كريمة"

بدأت مديرية العمل بمحافظة القليوبية تنفيذ برنامج تدريبي جديد في مجال التفصيل والحياكة من خلال الوحدة المتنقلة بقرية منية شبين القناطر، وذلك لتأهيل 10 متدربات لسوق العمل، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "مهنتك مستقبلك".

ويأتي البرنامج في إطار خطة المديرية لتوفير التدريب المهني بالمراكز الثابتة والوحدات المتنقلة، وفقًا لنظام الساعات التدريبية المعتمدة بواقع 150 ساعة، بهدف إكساب الشباب المهارات الفنية التي يحتاجها سوق العمل.

وقال فوزي صابر، مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن البرنامج يُنفذ تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، تنفيذا لتوجيهات الوزير محمد جبران، موضحًا أن جميع الدورات التدريبية التي تقدمها المديرية مجانية بالكامل، وتستهدف تمكين الشباب من الجنسين للحصول على فرصة عمل لائقة أو البدء في مشروع صغير أو متوسط، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم الدولة لدمج الشباب في سوق العمل المحلي والدولي.



8-شراكة لتشغيل وتدريب الشباب بالمنطقة الاقتصادية في القنطرة غرب

استقبلت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية وفدًا من شركة متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، تمهيدًا لافتتاح مصنع جديد داخل المنطقة الاقتصادية بمدينة القنطرة غرب، ضمن خطة توسعية تهدف إلى تعزيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة. ويأتي اللقاء في إطار مبادرة "التدريب من أجل التشغيل"، حيث تم الاتفاق على توفير العمالة الفنية المدربة من خلال مديرية العمل، لتلبية احتياجات المصنع وفق أحدث المعايير الفنية.

وأكد حسن رداد، مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، أن هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، ودعمًا لتوجهات الدولة في تمكين الشباب وتحقيق التنمية الصناعية، كما أوضح أن المصنع سيوفر عشرات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيرًا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير بيئة عمل منتجة وآمنة، وفق رؤية شاملة تسعى لتمكين الكوادر الوطنية وربط التدريب الفعلي باحتياجات السوق.



9-تدريب مهني للفتيات ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" بالعربة المتنقلة بأبوتيج في أسيوط

تابعت مديرية العمل بأسيوط فعاليات دورة "الخياطة" التي تنفذها العربة المتنقلة بمدينة أبوتيج، بمشاركة 10 متدربات، وذلك تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، حيث جرت المتابعة الميدانية والتأكد من انضباط العملية التدريبية وتسليم الأدوات والزي والمواد الخام للمتدربات.

وأكد الدكتور حازم على حسن مدير المديرية أن هذه الدورة تأتي ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تنفذها الوزارة لدعم فتيات قرى حياة كريمة، وتأهيلهن لسوق العمل من خلال التدريب على المهن البيئية والحرفية، ضمن سعي الوزارة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز فرص التشغيل للفتيات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.



10-اجتماع موسع لممثلي النقابات العمالية بالمنوفية لمناقشة قرار تحديث البيانات استعدادًا للانتخابات المقبلة

عقدت مديرية العمل بمحافظة المنوفية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات العمالية بالمحافظة، تزامنًا مع صدور قرار وزير العمل محمد جبران رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية استعدادًا لإجراءات الدورة الانتخابية 2026-2030. ترأس الاجتماع عماد سعيد مدير المديرية، حيث استعرض تفاصيل القرار، وشرح الضوابط المطلوبة لتنفيذه بدقة، إلى جانب مناقشة التحديات التي قد تواجه إدارات التنظيم النقابي وآليات تذليلها، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لعمليات تحديث البيانات.

وأكد مدير المديرية أن الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز التعاون بين مختلف أطراف المنظومة النقابية بما يضمن تنظيم انتخابات عمالية ناجحة، تفرز كيانات نقابية فاعلة قادرة على دعم جهود التنمية الوطنية والدفاع عن حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وسعي الوزارة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والتنظيم النقابي الديمقراطي.



