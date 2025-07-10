شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحقق فى تداول أسئلة الأحياء والإحصاء للثانوية على جروبات الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيما تم تداوله من أسئلة امتحان مادة الأحياء والجيولوجيا للثانوية العامة على جروبات الغش الإلكترونى بعد بدء لجنة الامتحان، حيث نشرت صفحات الغش أسئلة الامتحان والإجاباتن إضافة إلى امتحان الإحصاء للشعبة الأدبية.

بدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مواد الأحياء للشعبة العلمية " علوم" والرياضيات التطبيقية لعلمى رياضة، والإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية، حيث حرصت اللجان الامتحانية على أهمية ضبط اللجان الامتحانية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أى مخالفة يتم رصدها.



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان مادة الأحياء، حيث يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالى و44 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، وأما امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، فيتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالى و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فيما يتعلق بامتحان مادة الإحصاء، فيحتوى الامتحان على 35 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالى و33 اختيار من متعدد، بإجمالى 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الأسئلة تم بنائها لتشمل المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا بحيث تضمن 70% من الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا 30%، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفة الفنية بحيث تكون الأسئلة مطابقة مباشرة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة بالإضافة إلى كونها أسئلة لا تتضمن إجابات متشابهة.

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