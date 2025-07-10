شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين وهذه شروط وموعد امتحان القبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب المصريين بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، للعام الدراسي 2026/2025، بشرط ألا يقل مجموع الطالب فى امتحان الشهادة الإعدادية عن 252 درجة بنسبة 90% بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين فى الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التقديم متاح في محافظات الجيزة مدينة 6 أكتوبر بنين بالجيزة - 6 أكتوبر الحى 11 المشتركة - المعادي بنات بالقاهرة القاهرة الجديدة المشتركة - الإسكندرية المشتركة - كفر الشيخ المشتركة - الدقهلية المشتركة - الإسماعيلية المشتركة - البحر الأحمر المشتركة - أسيوط المشتركة - الأقصر المشتركة - سرس الليان بالمنوفية بنات - مدينة السادات بالمنوفية بنين -الغربية المشتركة - القليوبية (العبور المشتركة - الشرقية المشتركة - قنا المشتركة - الفيوم بنين - بني سويف المشتركة- المنيا - بنين - سوهاج بنات - العريش بشمال سيناء المشتركة ) .

- يتم إتاحة الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل استمارة التقدم في الفترة من تاريخ 2025/7/10 حتي 2025/7/31م ) على أن يتم الإعلان عن ذلك في جميع مدارس الحلقة الإعدادية ووفقا للشروط والإجراءات.

- تقرر إجراء اختبارات القبول لهذه المدارس من 16 حتى 19 أغسطس 2025.

ـ الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM

- الطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي في العام الدراسي 2025/2024 م من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفياً لشروط التقدم.

- يسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2025/2024م والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين ولو لم يكن مستوفياً الشروط وذلك بعد تقديمه ما يفيد رسمياً حصوله على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي .

- الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو أجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وحاصل على شهادة الإعدادية في العام الدراسي 2025/2024م وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات مع استيفاء شروط التقدم .

- الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة الاعدادية في العام الدراسي 2025/2024م غير معادلة للمنهج المصري حال حصوله على شهادة تحديد مستوي مع استيفاء شروط التقدم ، ويسمح لهذه الفئة فقط بعد اعلان نتيجة امتحان تحديد المستوى الذى يعقد مع امتحان الدور الثاني بالشهادة الاعدادية اتاحة تقديم مستنداتهم خلال الفترة التي تحددها الادارة العامة للامتحانات قبل بدء أعمال الامتحانات

- الطالب المصري الحاصل على الشهادة الاعدادية في العام الدراسي 2025/2024م من المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية وهي مدارس تم معادلة مناهجها بوزارة التربية والتعليم شريطة استيفائهم لشروط التقدم بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية الاساسية داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم.

- الطالب المصري الذي أدى امتحانات الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2025/2024م في المدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري في الخارج ومستوفياً لشروط التقدم.

- الطالب المصري الذي ادى امتحانات الصف الثالث الإعدادي لامتحانات ابناؤنا في الخارج الكترونياً في العام الدراسي 2025/2024م وكانت نتيجته (اجتاز) حال حصوله على شهادة امتحان تحديد المستوي مع استيفاء شروط التقدم ، ويسمح لهذه الفئة فقط بعد اعلان نتيجة امتحان تحديد المستوى الذي يُعقد مع امتحان الدور الثاني بالشهادة الاعدادية اتاحة تقديم مستنداتهم خلال الفترة التي تحددها الادارة العامة للامتحانات قبل بدء اعمال الامتحانات

- الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2025/2024م وحاصل علي شهادة الحافز الرياضي والمضاف درجاته الي المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم.

- طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الشهادة الاعدادية في العام الدراسي 2025/2024م وذلك بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية الاساسية داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم وموافقة مشيخة الأزهر علي التحويل حال قبول الطالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ثانيا: شروط التقدم للامتحان:

يشترط في من يتقدم للامتحان أن يكون مستوفيا للشروط التالية:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية .

- أن يكون الطالب خالياً من أي أمرض مزمنة او معدية أو نفسية او اي امراض تحتاج الى رعاية خاصة .

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في (2025/10/1) عن 18 عاماً.

- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام (2025/2024).

- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الادارة التابع لها المدرسة ( مادة رقم 2 من القرار الوزاري رقم 382 الصادر بتاريخ 2012/10/2 ) للطلاب الذين تم قبولهم بمدارس المتفوقين بعد اعلان نتائجهم ، وفي حال ثبوت مرض مزمن للطالب لم يتم الإبلاغ عنه سيتم تحويل الطالب تلقائيا الى مدارس التعليم العام .

- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولاً: أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي فقط ، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة...

ثانيا: أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي فقط ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم : (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم ).

- تسديد الرسوم الاتية :يتم سداد مقابل أداء الخدمة ( رسوم دفع مدارس المتفوقين ) وقيمتها (250) جنيه مصري مائتان وخمسون جنيها فقط رسوم التقدم لأداء امتحان الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ويتم سدادها من خلال منافذ الدفع بالبريد المصري وفوري (كود وشركات e-finance بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التقدم ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم .

- لا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال (23) ع ح) ولا إيصال (123) ث ع )

ـ إجراءات التقدم للامتحان:

(أ) بالنسبة للطلاب المذكورين بالبند اولاً بالفقرة (1) :

يتم التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي الرابط التالي :emis. gov.eg) حيث يتم تسجيل استمارة التقديم عند فتح باب التقدم الكترونيا بداية من تاريخ 2025/7/10 حتي يوم 2025/7/31.

يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الالكتروني وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها الى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع

: المستندات الآتية: لصق عدد (2) صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم وصورة طبق الاصل من الشهادة الاعدادية او بيان نجاح معتمد وصورة من شهادة الميلاد الرقم القومي و إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد أو صورة منه وتقوم الادارات التعليمية لجان القيد باستلام المستندات المطلوبة بعد مراجعتها بدقة والتأكد من استيفاء الطالب الشروط التقدم والتأكد أن الطالب يحمل الجنسية المصرية وليس جنسية اخرى ، ويتم تجميع المستندات وتسليمها الي ادارة شئون الطلاب بالمديريات مع طباعة كشوف (150د) وتسليم كافة المستندات الي لجنة النظام والمراقبة ومقرها الادارة العامة للامتحانات

- بالنسبة للطلاب المذكورين بالفقرة 4132 9 في البند أولاً للفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM ويتم تقديم أوراقهم يدويا الى الادارة العامة للامتحانات (16) ش امين سامي متفرع من ش القصر العيني -السيدة زينب القاهرة ( مباشرة خلال نفس فترة التسجيل الالكتروني المشار اليها من قبل وهي نفس المستندات المذكورة عالية بالإضافة الى المستندات المطلوبة حسب كل فئة سواء ( اصل شهادة تحديد المستوى أو محضر إيداع براءة الاختراع أو اصل بيان درجات الحافز الرياضي معتمد من توجيه المديرية أو الإدارة التعليمية علي الطالب اختيار اللغة التي يرغب في تأدية الامتحان بها الإنجليزية او العربية أثناء تسجيل استمارة التقدم .

- تقوم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بتسليم ارقام الجلوس ومقار الاختبارات الى الإدارة العامة للامتحانات وذلك لاتخاذ ترقيم استمارات التقدم وإصدار البطاقات الشخصية للطلاب وطباعة كشوف المناداة للطلاب المقرر اجراء الاختبار لهم وارسالها الى المديريات والإدارات التعليمية .

ـ موعد عقد الامتحان للطلاب الذين يتقدموا للالتحاق بمدارس المتفوقين 2025:

يتم إجراء اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في الفترة من يوم السبت الموافق 2025/8/16 وحتي يوم الثلاثاء الموافق 2025/8/19) ويتم اخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار الكترونياً على الموقع الرسمي للوزارة بمعرفة الادارة العامة لقواعد البيانات المركزية .

ـ المصروفات الدراسية لمدارس المتفوقين 2026:

وفقاً للقرار الوزاري رقم (245) الصادر بتاريخ 2017/7/27 ، يسدد الطلاب المقبولين بهذه المدارس كالآتي:

- قيمة النفقات الفعلية التي تنفق عليه وفقا لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا لإدارة تلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري

ـ المصروفات الدراسية التي تقدرها اللجنة العليا بتلك المدارس وتسدد هذه النفقات بالجنيه المصري وذلك عند الاعلان عن فتح باب القبول ، ويعفى طلاب المدارس الرسمية ، والرسمية للغات ، والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند (1) ، على ان يلزموا بدفع قيمة المصروفات الدراسية التى تقدر بمبلغ (5000) خمسة الاف جنيه مصري لكل عام دراسي ، وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند (1).

ـ يسدد طلاب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات نفس قيمة المصروفات الدراسية التي تم تسديدها في مدارسهم الخاصة في اخر سنة دراسية بالمرحلة الاعدادية طبقا لإيصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته الخاصة في المرحلة الاعدادية يفيد قيمة المصروفات الدراسية التي سددها الطالب في آخر سنة دراسية بالمدرسة ، ويتم سداد هذا المبلغ بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem .

- يتحمل طلاب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها ثلاثون الف جنيه مصري فقط لا غير لكل عام دراسي .

- يتم سداد قيمة التامين علي جهاز اللاب توب الذي يتسلمه الطالب بنسبة %20% من القيمة الشرائية المسجلة في اذن الصرف الوتارد من الوزارة.

- لا يتم تسجيل الطالب بالمدرسة في حالة عدم سداده المصروفات المقررة مع اعطاء الطالب فترة اسبوعين من اعلان نتيجة التقدم لتسديد المصروفات المقررة ويتم تحويله لمدرسة تابعة للتعليم العام في حالة عدم السداد.

لا يحق لولي الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها في حالة اذا تم التحويل من المدرسة بعد تسليم ملف الطالب الى المدرسة .

ـ نظام الامتحان:

(1) يعتبر هذا الامتحان اختبار مسابقة للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

(2) يعقد هذا الامتحان الكترونيا عبر اللجان المخصصة لهذا الامتحان والذي يحدد مقارها الادارة المركزية لتكنولوجيا التعليم ، وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ويعقد الاختبار من دور واحد فقط

(3) يسمح لفئات الطلاب الاتية أداء الاختبار في يوم أخر يحدد لهم وهم:

الطلاب المتخلفين عن موعد اجراء الاختبار بعذر يقبله رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان

الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات فنية نتيجة لعطل ما أثناء أداء الاختبار.

(4) يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا طبقاً لترتيب درجاتهم في امتحانات القبول أولاً

وتطبيقاً لترتيب رغباتهم ثانياً .

(5) بعد انتهاء الاختبارات الالكترونية يتم ترتيب الطلاب طبقاً لدرجاتهم كشرط للقبول بالمدارس على النحو التالي:

أولاً: اجتياز الطالب لمعيار النجاح طبقا لكل مكون على حدة من مكونات الاختبار وهي الرياضيات العلوم .ط- اللغة الانجليزية - اختبار الذكاء " IQ "

ثانياً : المجموع الاعتباري المكونات الاختبار وفق معايير يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ـ إعلان نتائج المقبولين:

تعلن نتيجة المقبولين على الموقع الإلكتروني للوزارة وعلى الطلاب المقبولين طباعة اشعار النتيجة من على موقع الوزارة والتقدم به الإدارة المدرسة التي تم قبوله بها وذلك لاستلام خطاب معتمد منها بموجب هذا الاشعار لسحب ملفه من مدرسته الثانوية المقيد بها وتسليمه لشئون الطلبة بمدرسة المتفوقين باليد مع كافة المستندات المطلوبة من الطالب



شروط عامة:

لا يحق للطالب ان يتقدم بطلب تحويل لأى مدرسة من مدارس stem بخلاف المدرسة التي تم تنسيقه وتسكينه عليها في نتيجة القبول بالمدارس وكذلك اثناء سنوات الدراسة بالمدارس حيث ان المدارس تعمل بنظام الاقامة الداخلية.

يحق للطالب التحويل الى أي من مدارس التعليم العام بما يتفق مع النظام الذي كان يدرس به الطالب في المرحلة الاعدادية مع دفع الرسوم الفعلية للدراسة بمدارس stem خلال الفترة التي قضاها بالمدرسة.