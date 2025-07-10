شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أسئلة امتحان الأحياء والإحصاء والرياضيات إلى لجان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة الجيزة، منذ قليل، صناديق أسئلة امتحان الدور الأول في مواد الأحياء وعلوم الأرض، والرياضيات التطبيقية، والإحصاء، الذي يؤديه الطلاب، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، وذلك وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة.

وبدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة في التوافد على اللجان، لأداء الامتحان، حيث تنطلق اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين في امتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات وثلاث ساعات في امتحان مادة الأحياء لشعبة العلوم، والإحصاء للشعبة الأدبية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان مادة الأحياء، حيث يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأوضحت أن امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، يتضمن 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأشارت إلى أن امتحان مادة الإحصاء، يحتوي على 35 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و33 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم طلبة الثانوية العامة بالتأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح فى أخر أيام للامتحانات، مشددة على أهمية كتابة رقم الجلوس وتظليله بشكل كامل لأن التصحيح الإلكترونى يعتمد على تظليل رقم جلوس الطالب بشكل كامل، إضافة إلى رقم نموذج الأسئلة وباقى البيانات الموجود بكراسة الإجابة البابل شيت.



