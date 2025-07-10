شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة الصيف تحرق سيارتك دون أن تدرى.. 7 إجراءات تحميك من الكارثة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ما يرفع من معدلات الخطر على السيارات المتوقفة تحت أشعة الشمس أو المستخدمة فى أوقات الذروة، خاصة فى المناطق المكشوفة.

وحذّر خبراء الصيانة من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على مكونات السيارة الداخلية والخارجية، مؤكدين أن الإهمال فى اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية قد يؤدى إلى تلف أجزاء حيوية مثل الإطارات والمحرك والبطارية، فضلًا عن تضرر الطلاء والمقصورة الداخلية.

وفى هذا السياق، نرصد أبرز النصائح التى أوصى بها الخبراء لحماية السيارات من موجات الحر المرتفعة:

• استخدام عاكس للشمس على الزجاج الأمامي: لحماية الطابلوه وعجلة القيادة من التشققات الناتجة عن تعرضها المباشر لأشعة الشمس.

• تنظيف المقصورة الداخلية بانتظام: لتفادى تفاعل الأتربة مع حرارة الشمس، مع ضرورة استخدام أدوات تنظيف مخصصة للسيارات.

• استخدام غطاء كامل للسيارة: لتقليل تأثير الحرارة على المحرك والبطارية، خصوصًا عند عدم توفر أماكن مظللة للركن.

• تطبيق طبقة حماية خارجية على الطلاء: لحمايته من الأشعة فوق البنفسجية والخدوش، ما يطيل من عمر الطلاء دون الحاجة لإعادة دهانه.

• فحص الإطارات بانتظام: حيث يؤثر ارتفاع الحرارة على ضغط الإطارات، ما قد يؤدى إلى انفجارها، ويوصى بمراجعة دليل السيارة لمعرفة الضغط المناسب.

• ركن السيارة فى الظل قدر الإمكان: مع تجنب القيادة فى أوقات الحرارة الشديدة، ومراقبة مؤشر حرارة المحرك لتفادى تلفه.

كما شددت التحذيرات على ضرورة عدم ترك الولاعات أو زجاجات العطور أو أى عبوات قابلة للانفجار داخل السيارة، لما قد تمثله من خطر مباشر على الركاب وسلامة المركبة.