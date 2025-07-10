شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للقلق والتوتر.. طلاب الثانوية العامة ينهون اليوم آخر الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم بمواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والرياضيات التطبيقية لطلاب علمى رياضة والإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان مادة الأحياء، حيث يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالى و44 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، وأما امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، فيتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالى و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فيما يتعلق بامتحان مادة الإحصاء، فيحتوى الامتحان على 35 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالى و33 اختيار من متعدد، بإجمالى 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الأسئلة تم بنائها لتشمل المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا بحيث تضمن 70% من الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا 30%، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفة الفنية بحيث تكون الأسئلة مطابقة مباشرة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة بالإضافة إلى كونها أسئلة لا تتضمن إجابات متشابهة.