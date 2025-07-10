شكرا لقرائتكم خبر عن المراجعة الأخيرة.. طلاب الثانوية العامة يستعدون لأداء الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد تكرر على مدار شهر كامل، استعد طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025، بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقي، لأداء الامتحانات المقررة في محاولة أخيرة لـ مراجعة الدروس النهائية قبل دخول اللجان.

وتجمع طلاب كل شعبة في مجموعات صغيرة يتبادلون الأسئلة السريعة والملاحظات الأخيرة حول مادة الأحياء لعلمي علوم، والرياضيات التطبيقية لعلمي رياضة، والإحصاء للشعبة الأدبية، وسط حالة من القلق الممزوج بالأمل بانتهاء آخر محطة في ماراثون الامتحانات.

ويختتم اليوم طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم بعد أسابيع من الجهد والضغط، حيث بدأ ماراثون الامتحانات في 15 يونيو الماضي، وشمل عددًا من المواد المضافة وغير المضافة للمجموع، لطلاب النظامين القديم والجديد.

وتتواصل استعدادات المدرسة لاستقبال الطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما يحتشد أولياء الأمور خارج الأسوار في انتظار انتهاء أبنائهم من آخر امتحان في هذه الرحلة الدراسية الطويلة.