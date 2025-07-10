شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دخول طلاب الثانوية العامة بالجيزة اللجان لأداء امتحان الأحياء والإحصاء والرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، في الدخول إلى اللجان، لأداء امتحان الدور الأول في مواد الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، والرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، والإحصاء للشعبة الأدبية، وذلك بعد انتهاء إجراءات التفتيش.

واستلمت لجان امتحانات الثانوية العامة، منذ قليل، صناديق أسئلة الامتحانات وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة، حيث تنطلق اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين في امتحان الرياضيات التطبيقية وثلاث ساعات في امتحان مادتي الأحياء والإحصاء.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الإجابة بحيث يتم توزيعها فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة دون تأخير.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو الماضى وتنتهى اليوم الخميس 10 يوليو 2025، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد انتهاء الامتحانات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث تعتمد الوزارة على تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبًا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.