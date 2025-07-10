شكرا لقرائتكم خبر عن المانجو.. ملكة الفواكه الاستوائية وكنز من الفوائد الصحية والان مع تفاصيل الخبر

تعرف المانجو بـ"ملكة الفواكه الاستوائية" ليس فقط لمذاقها الحلو والمنعش، بل أيضًا لكونها فاكهة غنية بالعناصر الغذائية التي تقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، من تعزيز المناعة إلى دعم صحة الجهاز الهضمى والبشرة، تعد المانجو إضافة ممتازة لأى نظام غذائى صحى.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل من معهد تكنولوجيا الأغذية:

غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة

المانجو مصدرًا للعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، فهي غنية بشكل خاص بفيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي وضروري لتعزيز المناعة وصحة الجلد، كما تحتوي على كميات جيدة من فيتامين A، المهم لصحة البصر ونمو الخلايا، بالإضافة إلى فيتامينات B المختلفة، وفيتامين K، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم.

تحتوى المانجو أيضًا بمركبات مضادات الأكسدة المتنوعة مثل الفلافونويد، والكاروتينات، والبوليفينول، تساهم هذه المركبات في حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة، التي تعد السبب الرئيسي للعديد من الأمراض المزمنة والشيخوخة المبكرة.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تقدم المانجو فوائد للجهاز الهضمي بفضل احتوائها على الألياف الغذائية والإنزيمات الهاضمة، حيث تساعد الألياف في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك، بينما تساهم الإنزيمات مثل الأميليز في تكسير الكربوهيدرات الكبيرة وتحسين عملية الهضم بشكل عام، و هذا يجعل المانجو خيارًا ممتازًا لدعم صحة الجهاز الهضمي والحفاظ على توازنه.

دعم صحة العين والبشرة

بفضل محتواها الغني بفيتامين A، تعد المانجو مفيدة للغاية لصحة العين، حيث يساهم فيتامين A في تحسين الرؤية، خاصة في الإضاءة الخافتة، ويقلل من خطر الإصابة ببعض أمراض العين المرتبطة بالعمر.

بالنسبة للبشرة، فيتامين C ومضادات الأكسدة الموجودة في المانجو تساهم في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس والتلوث، وتعزز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على نضارة البشرة ومرونتها ويقلل من ظهور التجاعيد.

فوائد إضافية للمانجو

المحتوى العالي من فيتامين c يقوى الجهاز المناعي ويُساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة في المانجو تساهم في تنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

تشير بعض الدراسات الأولية إلى أن مضادات الأكسدة في المانجو قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان، لكن هذا يحتاج إلى المزيد من البحث.