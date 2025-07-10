تفاصيل نظام البكالوريا المصرية الجديد × 15 معلومة

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يتساءل أولياء الأمور عن تفاصيل نظام البكالوريا المصرية، نرصد فى التقرير التالى وفى خطوات أبرز التفاصيل الخاصة بنظام البكالوريا المصرية كالتالى:

- يبدأ بداية من الصف الأول الثانوي بشكل مطابق للثانوية العامة.

- المواد الدراسية فى الصف الأول الثانوى العام تشمل 7 مواد أساسية : التربية الدينية - اللغة العربية - التاريخ المصرى - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع وهما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

- يبدأ التخصص فى الصف الثانى عبر 4 مسارات رئيسية، هى "طب وعلوم الحياة، "الهندسة والحاسبات، "الأعمال والتجارة"، الآداب والفنون.

- المواد الدراسية فى الصف الأول الثانوى العام تشمل 7 مواد أساسية : التربية الدينية - اللغة العربية - التاريخ المصرى - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع وهما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.



- المواد الدراسية بالصف الثانى الثانوى فى نظام البكالوريا المصرية تتضمن 4 مواد منهم 3 مواد أساسية وهى اللغة العربية والتاريخ المصرى واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة لمادة تخصص، يختار الطالب مادة واحدة كالتالى:

- مسار الطب وعلوم الحياة يختار الطالب ما بين مادتى الرياضيات أو الفيزياء.

- مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار الطالب ما بين الكيمياء والبرمجة.

- مسار الأعمال يختار الطالب ما بين المحاسبة أو إدارة الأعمال.

- مسار الآداب والفنون يختار ما بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

- يحق للطالب التحويل بين المسارات إذا شعر بعدم التوافق مع مساره الأول.

- النظام يشتمل على 4 مواد أساسية لجميع الطلاب: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصرى، والتربية الدينية، إلى جانب 3 مواد تخصصية حسب المسار.

ـ يمنح نظام البكالوريا المصرية فرصة الطالب مستقبله باختياره، وليس نتيجة امتحان واحد.

- سيكون هناك نموذج مرن فى البكالوريا مثل الشهادات الدولية، يُراعى ظروف الطلاب ويُعيد ضبط العلاقة بين التعليم والقدرة الحقيقية.

- الطالب يتحكم فى مستقبله وليس مكتب التنسيق ولا امتحان الفرصة الواحدة.

- يمنح نظام التحسين الطالب فرصة تحسين الدرجات والمجموع، على أن تكون الفرصة الأولى للامتحان مجانية مقابل رسوم فى الفرصة الثانية.