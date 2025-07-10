شكرا لقرائتكم خبر عن درجاتك مضمونة فى الإحصاء.. مراجعة شاملة لطلاب الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دعمه المستمر للعملية التعليمية، يقدّم ”الخليج 365” بثًا مباشرًا يشمل مراجعة نهائية في مادة الإحصاء لطلاب الشعبة الأدبية بـ الثانوية العامة، وذلك ضمن سلسلة مراجعاته التعليمية التي تواكب جدول امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

وتأتي مراجعة مادة الإحصاء في وقت بالغ الأهمية، إذ يستعد الطلاب لأداء أخر امتحان مقرر لهم غدًا الخميس 10 يوليو 2025، وذلك لتكثيف المراجعة استعدادًا للمادة التي تُعد من الركائز الأساسية لطلاب الأدبي، وتتطلب مهارات التحليل والفهم والتدريب على الأسئلة.

وتتضمن المراجعة مجموعة من أهم الأسئلة المتوقعة ونماذج تدريبية على نمط التقييم الحديث، ويقدّمها نخبة من أبرز معلمي المادة، في بث مباشر متاح عبر ”الخليج 365”، بما يسهل على الطلاب المراجعة من أي مكان وفي أي وقت.

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وفي سياق متصل، كانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم شكل الامتحان وعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين. وفيما يخص امتحان مادة الإحصاء، فيضم الامتحان 35 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و33 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وطمأنت الوزارة الطلاب، مؤكدة أن أسئلة الامتحانات ستكون متناسبة مع زمن الإجابة ومراعية لمستويات الفهم المختلفة، مشيرة إلى تلافي أي سلبيات ظهرت في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وضمان انضباط اللجان الامتحانية وتكافؤ الفرص.