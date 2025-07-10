شكرا لقرائتكم خبر عن راجع الآن.. الأسئلة المتوقعة لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب شعبة علمى رياضيات بـ الثانوية العامة، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، وذلك آخر أيام امتحانات العام الدراسى 2024-2025.

وتسهيلًا على الطلاب قبل أداء الامتحان، يقدم ”الخليج 365” فى السطور التالية عددًا من الأسئلة الاسترشادية لامتحان مادة الرياضيات التطبيقية تتضمن أفكارًا متنوعة لأسئلة الامتحانات.



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وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان يتضمن 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأشارت إلى أن الأسئلة تم بنائها لتشمل المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا، بحيث تتضمن 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات المعرفية العليا.

ويصل قطار الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، اليوم، إلى محطته الأخيرة، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم فى النظام الجديد امتحان الدور الأول في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان مادة الرياضيات (التطبيقية) لشعبة الرياضيات، وامتحان مادة الإحصاء للشعبة الأدبية.