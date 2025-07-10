شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة ليلة الامتحان.. أسئلة استرشادية فى الأحياء لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يؤدى طلاب شعبة علمى علوم بالثانوية العامة، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، امتحان مادة الأحياء، وذلك آخر أيام امتحانات العام الدراسى 2024-2025، حيث يتضمن الامتحان 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالى و44 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالى 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وتسهيلًا على الطلاب قبل أداء الامتحان، يقدم ”الخليج 365” عددًا من الأسئلة الاسترشادية لامتحان مادة الأحياء تتضمن أفكارًا متنوعة لأسئلة الامتحانات، وذلك ضمن المراجعات النهائية، التى يتيحها فى المواد الدراسية بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن شكل امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والحالى، موحدة فى كل المواد ما عدا مادة الأحياء والرياضيات والإحصاء فقط، لأن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة تضمنت إدراج مادة الجيولوجيا ضمن الأحياء، أما فى النظام القديم كانت مادة الأحياء منفصلة عن مادة الجيولوجيا.

وأشارت إلى أن الخمس ورقات الخاصة بمفاهيم مادة الأحياء التى سيتم توزيعها اليوم على طلاب الشعبة العلمية أثناء امتحان مادة الأحياء عبارة عن "تعديلات خاصة بمادة الأحياء" المطبقة على طلبة نظام الثانوية العامة الجديد.

وأوضحت أن طالب النظام الجديد سوف يتسلم كتيب مفاهيم للأحياء ومعه الخمس ورقات مفاهيم الخاصة بالتعديلات التى أجريت على المنهج، ولكن طلبة النظام القديم الباقين للإعادة فى الأحياء سوف يتسلمون كتيب المفاهيم بدون الخمس ورقات لأنهم يدرسون المادة بالمنهج القديم قبل أن تُجرى عليه التعديلات.