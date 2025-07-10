شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع التيار الكهربائي بـ"الورديان" بالإسكندرية بسبب اشتعال النيران بمحطة محولات والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه جارى حاليا إخماد النيران بمحطة محولات الورديان بمحافظة الإسكندرية التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، كاشفا أنه جارى العمل على معرفة أسباب الحريق.

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن هناك عدد من المناطق التابعة لحى الورديان بمحافظة الإسكندرية تأثرت بالحريق و تم فصل التيار الكهربائي عنها للحفاظ على سلامة العاملين و المواطنين.



