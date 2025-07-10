شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: فصل دائرة بمحطة محولات الورديان بالإسكندرية وراء اشتعال النيران والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فصل الدائرة 1 ميناء الإسكندرية جهد 66 ك. ف. بمحطة محولات الورديان السبب الرئيسي فى حدوث قصر على محول التيار لها، وتزامن معه فصل جميع الدوائر جهد 66 ك. ف. بالمحطة من الجهات المقابلة، مما تسبب فى انسحاب الجهد عن المحطة واشتعال النيران بها.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه على الفور تم التنبيه بتأمين تغذية الأحمال واستكمال فصل الدائرة الدائرة 1 ميناء الإسكندرية / الورديان جهد 66 ك. ف. وتوصيل باقى المهمات تباعا.