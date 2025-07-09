شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء تعلن إعادة التغذية لجميع المناطق بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس سامى ابو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه بناء على توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تم نقل أحمال المشتركين بنطاق العاشر من رمضان على مصادر تغذيه بديلة وإعادة التيار الكهربائى لجميع المناطق التى شهدت انقطاع استمر لمدة ساعة تقريبًا.

وأضاف ابو وردة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن بعض المشتركين بمنطقة العاشر من رمضان تأثروا بانقطاع التيار الكهربائى نتيجة اشتعال النيران بمحول 25 ميجا وات بمحطة محولات تيست 1 بالعاشر من رمضان التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع شركة النقل ومد المشتركين بالتغذية الكهربائية من مصادر بديلة لعدم تأثرهم.

وكانت النيران نشبت بمحطة كهرباء محولات 66 بالعاشر من رمضان، ويجرى الان العمل على إخماد الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية للسيطرة عليها وعدم الانتشار بجميع المهمات الموجودة بالمحطة التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.