شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء: لا توجد إصابات فى حريق محطة محولات العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يوجد أى إصابات بين الفنين والعاملين بمحطة محولات تيست 1 بالعاشر من رمضان بعد اشتعال النيران بمحول 25 ميجا وات داخل المحطة.

وتوجه على الفور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى محطة محولات تيست 1 بالعاشر من رمضان جهد 66 للاطمئنان على سلامة العاملين بالمحطة وحصر الخسائر التى تعرضت لها نتيجة اشتعال النيران بإحدى محولاتها منذ ما يقرب من ساعة.

وكانت النيران نشبت بمحطة كهرباء محولات 66 بالعاشر من رمضان، ويجرى الان العمل على إخماد الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية للسيطرة عليها وعدم الانتشار بجميع المهمات الموجودة بالمحطة التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.