شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء بمناطق في العاشر من رمضان نتيجة اشتعال النيران بمحطة محولات 66 والان مع تفاصيل الخبر

نشبت منذ قليل النيران بمحطة كهرباء محولات 66 بالعاشر من رمضان، وجارى العمل على إخماد الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية للسيطرة عليها و عدم الانتشار بجميع المهمات الموجودة بالمحطة التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن العاملين بمحطة كهرباء تيست 1 جهد 66 فوجئوا باشتعال النيران بأحد محولات المحطة منذ ما يقرب من 35 دقيقة تواصلوا على الفور برجال الحماية المدنية للمساعدة فى إخماد الحريق.

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” ، أنه تم فصل التيار الكهربائي عن المحطة بالكامل للحفاظ على سلامة العاملين بالمحطة ، لافتا إلى أن هناك العديد من المناطق التابعة للعاشر من رمضان تأثرت بالحريق و تم فصل التيار الكهربائي عنها.



