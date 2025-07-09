شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء بمناطق في العاشر من رمضان نتيجة اشتعال النيران بمحطة محولات 66 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأربعاء، 09 يوليو 2025 09:36 م
نشبت منذ قليل النيران بمحطة كهرباء محولات 66 بالعاشر من رمضان، وجارى العمل على إخماد الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية للسيطرة عليها و عدم الانتشار بجميع المهمات الموجودة بالمحطة التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن العاملين بمحطة كهرباء تيست 1 جهد 66 فوجئوا باشتعال النيران بأحد محولات المحطة منذ ما يقرب من 35 دقيقة تواصلوا على الفور برجال الحماية المدنية للمساعدة فى إخماد الحريق.
و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” ، أنه تم فصل التيار الكهربائي عن المحطة بالكامل للحفاظ على سلامة العاملين بالمحطة ، لافتا إلى أن هناك العديد من المناطق التابعة للعاشر من رمضان تأثرت بالحريق و تم فصل التيار الكهربائي عنها.
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