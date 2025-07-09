شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمارينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى غدا الخميس معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية في مارينا 5 بالساحل الشمالي، ومن المقرر ان يستمر المعرض حتى 10 سبتمبر، يوميا من الساعة 4 مساءً وحتى 4 صباحا.

ويأتى ذلك فى اطار حرص الوزارة لدعم أصحاب الحرف اليدوية والمنتجات التراثية، وتمكينهم اقتصاديا من خلال فتح منافذ تسويقية جديدة لهم.

وعلى مدار الفترة الماضية نجحت وزارة التضامن بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن فى التوسع فى معارض ديارنا لعرض ودعم منتجات الاسر اليدوية والتراثية في مصر.

ومن المقرر ان يضم المعرض العديد من المنتجات مثل المشغولات اليدوية، والإكسسوارات، والمنتجات الجلدية، والمفروشات، والنسيج، والخيامية، ومنتجات النخيل، والنحاس، والخزف، وغيرها من الصناعات التي تعكس التراث المصري الأصيل.



