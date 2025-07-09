شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان الاجتماعى: طرح 113 ألف وحدة سكنية لتلبية احتياجات المتقدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن طرح 113,112 وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، جاء لتلبية احتياجات المواطنين المستحقين الذين لم يحالفهم الحظ فى الطروحات السابقة، بالإضافة إلى وحدات متاحة للمتقدمين الجدد.

أضافت مى عبد الحميد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن الطرح الجديد يأتى بعد الانتهاء من فرز طلبات الإعلان الأخير الذى شهد أكبر عدد متقدمين منذ انطلاق البرنامج قبل 10 سنوات، لافتا إلى أن إعدادا كبيرة من المتقدمين انطبقت عليهم الشروط لكنهم كانوا خارج الأولوية نظرًا لعدد الوحدات المحدود فى الطرح السابق (79,000 وحدة فقط).

وأكدت مى عبد الحميد، أن الصندوق قرر تخصيص 90 ألف وحدة سكنية للمستحقين من المتقدمين السابقين، ممن قدموا فى إعلان "سكن لكل المصريين 5"، على أن يكون لهم أولوية حجز خاصة لا يُسمح لأى متقدم جديد بالدخول فيها، أما عن المتقدمين الجدد، فسيكون متاحًا لهم التقديم على 23,000 وحدة سكنية فى مواقع لم تُطرح من قبل.

وفيما يخص محافظة بورسعيد، أوضحت مى عبد الحميد أن إعلان "سكن لكل المصريين 6" خُصص لـ 2800 وحدة لسكان المدينة ممن كانوا قد تقدموا فى مشروع إسكان تعاونى عام 2013 ولم يحصلوا على وحدات، بناءً على تنسيق مع المحافظة والنواب المحليين، مضيفه أنه من المحتمل إطلاق طرح جديد خاص ببورسعيد قريبًا لتغطية الطلب المحلى المتزايد.

وفيما يتعلق بتفاصيل المساحات وأنظمة السداد، قالت أن معظم الوحدات المطروحة بمساحة 90 مترًا مربعًا، وبأنظمة سداد مرنة تشمل تقسيط المقدم خلال فترة التنفيذ (36 شهرًا)، على أن تُقسط الوحدة على مدة تصل إلى 20 سنة بتمويل عقارى مدعوم بعد الاستلام.

وتابعت: "فائدة التمويل تبلغ حاليًا 8% لمحدودى الدخل و12% لمتوسطى الدخل، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الفائدة، ولا تزال الدولة تقدم دعمًا نقديًا غير مسترد للمستفيدين من محدودى ومتوسطى الدخل بواقع 160 ألف جنيه على الوحدة، لتخفيف أعباء السداد، موضحة أن ارتفاع الفائدة البنكية الحالية 30% استوجب تعديل نسب الدعم بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.