التحالفات السياسية فى انتخابات الشيوخ 2025.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، التحالفات السياسية فى انتخابات الشيوخ 2025.. بين الضرورة الوطنية والتنافس البرلماني.. سياسيون فى ندوة «الخليج 365»: القائمة الوطنية ضرورة انتخابية والتنسيق الفردى بات إجباريا.. ودعوة للناخب: اختر البرنامج لا الاسم.. 311 مرشحا تقدموا بأوراقهم على مقاعد الفردى.. وغدا إعلان القائمة المبدئية للمرشحين.. 31 يوليو بدء الصمت الانتخابى وتوقف الحملات الانتخابية.. و4 سبتمبر إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية.

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ـ التحالفات السياسية فى انتخابات الشيوخ 2025.. بين الضرورة الوطنية والتنافس البرلماني.. سياسيون فى ندوة «الخليج 365»: القائمة الوطنية ضرورة انتخابية والتنسيق الفردى بات إجباريا.. ودعوة للناخب: اختر البرنامج لا الاسم.. 311 مرشحا تقدموا بأوراقهم على مقاعد الفردى.. وغدا إعلان القائمة المبدئية للمرشحين.. 31 يوليو بدء الصمت الانتخابى وتوقف الحملات الانتخابية.. و4 سبتمبر إعلان النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية

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