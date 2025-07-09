شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يُكرّم موظفًا بمطار القاهرة عثر على حقيبة مجوهرات بـ2.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

في لفتة إنسانية ومهنية تعكس حرص وزارة الطيران المدني على دعم وترسيخ قيم الأمانة والانتماء ، وتأكيدًا على الاعتزاز بالنماذج المشرّفة من العاملين، قام الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني بتكريم عبده السيد محمد، أحد منسّقي ساحات مطار القاهرة الدولي، تقديرًا لأمانته المهنية، وذلك بحضور المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.



وجاء هذا التكريم بعد أن عثر الموظف، أثناء تأدية مهام عمله بمحيط ساحة الوصول المجاورة لمبنى الركاب رقم (1)، على حقيبة نسائية تُركت بجوار مدخل ساحة السفر، وبداخلها كمية من المشغولات الذهبية وبعض الأغراض الشخصية الثمينة، والتي قُدرت قيمتها الإجمالية بنحو 2.5 مليون جنيه مصري.

وقد بادر الموظف على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، حيث تولت إدارة البحث الجنائي باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم التوصل إلى مالكة المفقودات، وهي راكبة كويتية، و تم تسليمها كافة مقتنياتها بحضور الجهات المعنية.



وخلال مراسم التكريم، أعرب الدكتور سامح الحفني، عن بالغ تقديره لهذا التصرف النبيل والمسئول، مؤكدًا أن ما قام به الموظف يُمثّل نموذجًا يُحتذى به في الأمانة والسلوك المهني الراقي، ويعكس الصورة الحضارية والمشرفه للعاملين في قطاع الطيران المدنى ودورهم المحوري في تجسيد أعلى معايير الامانة والإخلاص والالتزام بالقيم المؤسسية.



ومنح وزير الطيران المدني شهادة تقدير ل عبده السيد، كما قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بصرف مكافأة مالية له، تقديرًا لموقفه النبيل والمشرف، وتأكيدًا على التزام الوزارة والشركات التابعة لها بتكريم النماذج الإيجابية، وتحفيز العاملين على الالتزام بأعلى معايير الأداء المهني والسلوك الوظيفي القويم.