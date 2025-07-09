شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يوجه بتكثيف حملات التفتيش لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، مفتشي العمل في المحافظات، بتكثيف حملات التفتيش خلال الفترة المُقبلة، بهدف تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة، لصالح استقرار وتعزيز العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وقال إن الوزارة حريصة على التزام الطرفين بالقانون، وأن صناعة بيئة عمل لائقة ومُستقرة أبرز أهداف الوزارة، لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وزيادة الإنتاج لصالح صاحب العمل، والعامل أيضا.

جاء ذلك خلال ندوة تثقيفية، انعقدت بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، حاضر فيها إيهاب عبد العاطي المُستشار القانوني للوزير، والسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل بوزارة العمل، بحضور مفتشي العمل من عدد من المديريات بالمحافظات، لتوعيتهم بمواد قانون العمل الجديد، وبأهمية الاستمرار في تكثيف الجهود لتطبيق القوانين خاصة التوعية بمواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وشهدت "الورشة" نقاشات بشأن مواد قانون العمل، وكذلك القرارات ذات الصلة بملفات العمل، وأهمية تكثيف حملات التفتيش، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعيين نسبة الـ5% لذوي الإحتياجات الخاصة، وتراخيص عمل الأجانب، والالتزام بسداد النسبة المقررة لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وكذلك الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك الضوابط.