شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يزور شيخ الأزهر لبحث آليات تعزيز التعاون بين المؤسستين والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار دعم التكامل الوطنى بين مؤسسات الدولة، أجرى المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، صباح اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، زيارة رسمية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على رأس وفد رفيع المستوى من مستشارى الهيئة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين.

وضم الوفد المرافق كلًا من:

• المستشار سمير شراده، نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني

• المستشار أحمد ثابت، نائب رئيس الهيئة والأمين العام

• المستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة ورئيس إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية

• المستشار وليد صالح، نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفنى لرئيس هيئة قضايا الدولة

وأكد رئيس قضايا الدولة خلال اللقاء على عمق العلاقات بين الهيئة والأزهر الشريف، مشيدًا بالدور التاريخى للأزهر فى نشر الفكر الإسلامى المعتدل وتعزيز ثقافة التسامح، واصفًا خطابه الدينى بالمنير والمعتدل، ودوره بالمحورى فى مواجهة الفكر المتطرف وبناء جسور للحوار بين الثقافات.

من جانبه، رحب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالزيارة، مثمّنًا هذه اللفتة الكريمة، ومؤكدًا على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة بما يخدم المصالح العليا للوطن، ويرسخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار حرص الطرفين على تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسى، ودعم الجهود الوطنية فى خدمة قضايا الدين والوطن.



الشيخ أحمد الطيب مع المستشار حسين مدكور



جانب من الزيارة



جانب من زيارة شيخ الأزهر