شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة مهمة فى الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة.. اعرف الحل بالخطوات والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات شعبة علمي رياضيات بالثانوية العامة، عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة الرياضيات التطبيقية، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي وخطوات الحل النموذجية، الذي يُعقد الخميس 10 يوليو الجاري.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية عددًا من الأسئلة الاسترشادية لامتحان مادة الرياضيات التطبيقية، وإجاباتها، يمكن الاستعانة بها في مراجعة المادة والإلمام بأهم أفكار امتحانات نهاية العام الدراسي وخطوات الحل النموذجية.

يأتي ذلك ضمن الخدمات التي يقدمها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة، إذ يستعين بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم، لتقديم جرعة مكثفة وشاملة يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ستكون متفقة مع مواصفة الاختبارات التي تم تحديدها من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، مؤكدة أن الأسئلة سوف تخاطب جميع المستويات المعرفية للطلاب وتفرز قدراتهم التحصيلية المرتبطة بالمنهج الدراسى.

ولفتت إلى أن الأسئلة تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق، وتشمل جزئيات المنهج الدراسى بأكمله، حث يتم توزيع جزئيات الاختبار على الموضوعات الدراسية حسب طبيعة كل مادة والمستهدف لنواتج التعلم.

الجدير بالذكر أن طلاب شعبة علمي رياضيات بالنظام الجديد، أدوا الأحد الماضي، امتحان مادة الرياضيات البحتة كمادة من فرع واحد بعد دمج الكتاب، حيث تضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.



الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة



أسئلة مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة



الرياضيات التطبيقية



الرياضيات التطبيقية