شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن بدء اختبارات الترقى للمدرسين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بدء اجراءات تنظيم تدريبات الترقي للعام 2025/2024، وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين الإجراءات اللازمة لخوض التدريبات، وذلك على النحو التالي:.

يتم الدخول على المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني من خلال الرابط

عتبارا من ٢٠٢٥/٧/١٠ إلى ٢٠٢٥/٩/١٥ لحضور البرنامج التدريبي ، وتوجه عناية المعلمين بأهمية مشاهدة الفيديو التوعوي الشرح كيفية الدخول على المنصة قبل تسجيل الدخول .

يتم تسجيل دخول المرشحين للترقي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ على المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للمعلمين.

يختار المعلم المرشح إسم البرنامج من على المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني برنامج ترقي المعلمين لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ويبدأ فعاليات حضور البرنامج التدريبي أونلاين ، وفي حال مواجهة المعلم لأي مشكلات تقنية أثناء التدريب يتم تسجيل

بعد الإنتهاء من حضور البرنامج التدريبي ، ضرورة أن يلتزم المعلم بالدخول للتسجيل على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وإتباع إجراءات وخطوات حجز الإختبار الإلكتروني المكمل للبرنامج التدريبي ومعرفة موعد الإختبار الذي سوف يتم التنفيذه داخل معامل الحاسب الآلي المجهزة في نطاق فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات في الفترة من ٢٠٢٥/٧/١٦ إلى ٢٠٢٥/۹/۳۰ طبقا للمذكرة الواردة من الإدارة العامة المركز المعلومات بالأكاديمية ، والإعلان المنشور على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

يعتبر اجتياز الاختبار متمم ومكمل لاجتياز البرنامج التدريبي لترقي المعلمين للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ باعتباره أحد شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي .

- يشترط لإجتياز إختبار البرنامج التدريبي لترقي المعلمين حصول المعلم على نسبة 50٪ على الأقل من إجمالي النقاط المحددة للاختبار.

تبدأ الاختبارات في معامل الحاسب الآلي المجهزة في نطاق فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظات اعتبارا من الساعة 8 صباحا طبقا للموعد المحدد لكل معلم.