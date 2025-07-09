شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تنضم رسمياً إلى الشبكة الأوروبية العامة لمعامل مراقبة الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الدواء المصرية الانضمام رسمياً إلى الشبكة الأوروبية العامة لمعامل مراقبة الأدوية GEON، والتي تنسقها المديرية الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية (EDQM)، كعضو منتسب، في خطوة متقدمة لتصبح من أوائل الهيئات التنظيمية الرائدة في الوطن العربي والإفريقي التي تحظى بهذا الاعتراف الدولي.

وذلك بعد اجتياز هيئة الدواء المصرية لعملية تقييم فني مشترك دقيقة أجرتها المديرية الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية (EDQM) في زيارة ميدانية لمعامل المستحضرات الحيوية بالهيئة في الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2025، والتي تُعد إشادة دولية بمستوى الجودة والكفاءة المؤسسية للهيئة، وكان في استقبالهم الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، والدكتورة داليا أبو حسين، مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد، وأنه يُعد تتويجًا لجهود مصر وهيئة الدواء المصرية نحو ترسيخ مكانتها كمرجعية علمية وتنظيمية إقليمية، ويُعزز من قدرتها على المساهمة الفعالة في المبادرات الرقابية الدولية، ويعكس التزام هيئة الدواء المصرية بأعلى معايير الجودة والفاعلية للمنتجات المصرية ويُعزز ثقة الشركاء الدوليين في كفاءة المنظومة الرقابية للهيئة، وأنه إنجاز مهم يضاف لسجل الإنجازات التي تؤهلها لأن تصبح من الهيئات المتميزة بقائمة منظمة الصحة العالمية.

كما يمثل هذا الانضمام خطوة مهمة في تعزيز التعاون الدولي في مجال مراقبة جودة الأدوية وستستفيد المعامل المصرية من تبادل الخبرات والفرص التدريبية والوصول إلى دراسات الاختبارات التعاونية، مع المساهمة في مهمة الشبكة لضمان جودة الأدوية المتاحة في السوق.

وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة بيترا دوير، مديرة EDQM:

"يسعدنا الترحيب بالمعامل الحيوية بهيئة الدواء المصرية في شبكة GEON. هذا الانضمام الجديد يعكس التزامنا بتعزيز التعاون الدولي وتوحيد المعايير في مجال مراقبة جودة الأدوية داخل أوروبا وخارجها، وأن مصر أصبحت مراقبًا في لجنة دستور الأدوية الأوروبية عام 2023، ونرحب بحرارة بهذه المرحلة الجديدة من التعاون المشترك."

يذكر أن الشبكة تضم حالياً 69 معملاً من 43 دولة بين أعضائها، وهذا النمو المستمر يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون الدولي في ضمان جودة الأدوية وسلامتها على مستوى العالم.