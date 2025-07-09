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الحوثيون: استهدفنا السفينة "إترنيتى" بزورق مسير و6 صواريخ باليستية

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الحوثيون: استهدفنا السفينة "إترنيتى" بزورق مسير و6 صواريخ باليستية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن غرق السفينة إترنيتي في البحر الأحمر، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال الحوثيون: "استهدافنا للسفينة جاء بعد رفضها نداءات وتحذيرات قواتنا البحرية، وأنقذنا عددا من أفراد طاقم السفينة المستهدفة وقدمنا لهم الرعاية الطبية اللازمة".

وتابع الحوثيين: "استهدفنا السفينة إترنيتي بزورق مسير و6 صواريخ باليستية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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