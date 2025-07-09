شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: استهدفنا السفينة "إترنيتى" بزورق مسير و6 صواريخ باليستية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن غرق السفينة إترنيتي في البحر الأحمر، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال الحوثيون: "استهدافنا للسفينة جاء بعد رفضها نداءات وتحذيرات قواتنا البحرية، وأنقذنا عددا من أفراد طاقم السفينة المستهدفة وقدمنا لهم الرعاية الطبية اللازمة".

وتابع الحوثيين: "استهدفنا السفينة إترنيتي بزورق مسير و6 صواريخ باليستية".