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إعلام إسرائيلى: نتنياهو يطلب من الجيش إعداد خطة لإنشاء مدينة إنسانية فى رفح

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إعلام إسرائيلى: نتنياهو يطلب من الجيش إعداد خطة لإنشاء مدينة إنسانية فى رفح

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب الأسبوع الماضي من الجيش إعداد خطة لإنشاء مدينة إنسانية في رفح، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكر إعلام إسرائيلي عن مسؤول مطلع، أن جوهر الخلاف بين إسرائيل وحماس والذي يعرقل الصفقة، يتعلق في الواقع بحدود انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وفي السياق نفسه، ذكر رئيس أركان جيش الاحتلال، أن شروط إبرام صفقة التبادل ووقف النار في قطاع غزة متوفرة الآن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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