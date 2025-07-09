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رئيس الوزراء يعلن زيادة المخصصات المالية لعملية صيانة الطرق

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رئيس الوزراء يعلن زيادة المخصصات المالية لعملية صيانة الطرق

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 09 يوليو 2025 06:17 م

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه وجه الوزارات المعنية بزيادة المخصصات المالية لعملية صيانة الطرق.

 

قدم الدكتور مصطفى مدبولى، التعازى لأسر ضحايا حادثى الطريق الإقليمى بالمنوفية وحادث حريق سنترال رمسيس.

 

وتابع رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية استثمرت فى إنشاء شبكة قومية كبيرة من الطرق وتنفيذ 7 الاف كيلو من الطرق.


وأضاف مدبولى، أن الطريق الإقليمى أصبح واحد من أهم طرق النقل، و30% من حركة النقل تتم على هذا الطريق ولذلك يتم به أعمال الاصلاح والصيانة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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