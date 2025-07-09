شكرا لقرائتكم خبر عن هتقفل الامتحان.. مراجعة مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة اللغات والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة الأدبية لأداء امتحان مادة الإحصاء، غدًا الخميس 10 يوليو 2025، وذلك في أخر أيام امتحانات العام الدراسي 2024 – 2025، والتي بدأت 15 يونيو.

ويقدم ”الخليج 365” مراجعة لـ مادة الإحصاء "لغات" بإجابتها، تتضمن مجموعة من التدريبات والأسئلة المتوقعة بنظام الاختيار من متعدد، والتي تم إعدادها بعناية من قِبَل "كريم تمام" أستاذ المادة، وذلك في إطار دعم طلاب الصف الثالث الثانوي في الاستعداد للامتحانات النهائية.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

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