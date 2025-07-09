شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية: القائمة الوطنية تتقدم بأوراقها فى 4 دوائر لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل تقدم القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تضم تحالف مجموعة من الأحزاب السياسية، اليوم بأوراقها في 4 داوئر هى:

1 - دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة

ومقرها محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بعدد 37 مرشحا فى القائمة .

2-دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة

ومقرها محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، بعدد 37 مرشحا فى القائمة.

3-دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية

ومقرها محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، بعدد 13مرشحا فى القائمة

4- دائرة قطاع غرب الدلتا و مقرها مديرية أمن الإسكندرية، ومقرها محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، بعدد 13 مرشحا فى القائمة.

وواصلت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات متابعتها الحثيثة لسير عمل لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ والمنعقدة بمقار المحاكم الابتدائية، وذلك لليوم الخامس على التوالي، وتحققت من انتظام سير العمل في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها اليوم (77) طلباً جديدًا للترشحعلى النظام الفردي، وفيما يخص نظام القوائم، فقد تم تقديم طلب ترشح لقائمة واحدة في كل دائرة من دوائر القوائم المحددة تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، وبذلك يصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتي الآن (388) طلباً للترشح علي النظام الفردي وقائمة واحدة علي نظام القوائم بكل دائرة.



وتأكدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات من قيام جميع لجان تلقي طلبات الترشح برفع جميع المستندات المقدمة على البرنامج الإلكتروني المخصص، وذلك في إطار جهود الهيئة لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً لتسهيل عملية المراجعة والوصول إليها مستقبلاً.

وفي إطار متابعتها الحثيثة للشأن الانتخابي على مختلف المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، رصدت غرفة العمليات المركزية شكوى واردة من رئيس حزب الجيل الديمقراطي تفيد وجود صعوبات وعراقيل واجهت مرشحي الحزب بلجان تلقي طلبات الترشح بمحافظتي الإسكندرية والسويس، وعلى الفور بادرت غرفة العمليات المركزية بالتواصل المباشر مع رئيس حزب الجيل الديمقراطي للوقوف على تفاصيل شكواه واتخذت الإجراءات اللازمة وتم إزالة أسباب الشكوى