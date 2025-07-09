شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: مصر أكدت بقمة بريكس على دورها الثابت فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن التداعيات السياسية ألقت بظلالها على فعاليات مجموعة قمة البريكس، مؤكدا على دور مصر الثابت فى دعم القضية الفلسطينية.



وأوضح أن هناك اجماع دولى كامل على تأثير الحداث الجيوسياسية على مؤشرات الاقتصاد وتحقيق المستهدفات على مستوى العالم.



وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك اجماع دولى على ضرورة إصلاح هيكلة فوائد الديون التى تعيق الدول فى تنمية الإصلاحات الهيكلية.